أذربيجان: محافظة خيزي

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة خيزي في 1928م تابعة لسلطة باكو ثم محافظة مستقلة بعد 1930م وكانت موجودة حتى 1956م حيث دمجت الى أراضي مدينة سومغايت ثم أدرجت في أراضي محافظة أبشرون 1963م الجديدة حتى أن استعيدت محافظة مستقلة عام 1990م على مساحة 67ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 1ر17 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 10 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين محافظة خيزي والعاصمة باكو 104 كم.

وتتألف المحافظة من 29 منطقة سكنية وهي مدينة خيزي العاصمة وقصبات آلتي اغاج وجيلازي وشورى اباد وياشمة وقرى ستال شاي ويئني ياشمه وصاف بولاق وياريمجه وقيزيل قازمه ومشهدي حسن وترك اوبا وأغدره وتودار وباخيشلي وبيك احمد يورد وجوني قيشلاق وورداغ وقره بولاق وديزاور وقاسم كند وأمبيزلر ويوخاري أنكيلان وتيخلي وأنكيلان وطازة كند وقارص وفندقان وخلنج.

وتقع محافظة خيزي على منحدر القوقاز الكبرى الشمالي الشرقي على سهول سامور – دَوَجي وساحل بحر الخزر في الشرق. وتضاريس خيزي جبلية منخفضة وسهلة واعلى نقطة خيزي ذروة دبرار 2205م.

مناخ خيزي حار شبه معتدل وجاف شبه استوائي في السهول ومعتدلة في الجبلية وحرارة الطقس المتوسطة الى 5ر4 مئوية تحت الصفر في الجبلية و5ر2 مئوية في السهول في يناير وفي السهول 19-26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 110-550 ملم.

وفي المحافظة متنزه ألتي أغاج الوطني الطبيعي.

وهي محافظة زراعية في الغالب حيث تطورت فيها الحرث وتربية المواشي.

وكانت دار الثقافة في خيزي ناشطة منذ 1926م الى 1956م ثم استعيد نشاطها منذ 1993م.

تسلط جريدة "داغلار يوردو" (موطن الجبال) الضوء على حياة خيزي منذ 1990م.

وفي محافظة خيزي عدد من الاثار التاريخية الثقافية ومنها طاحونة قديمة من القرن التاسع عشر في قرية خلنج وحمام مبني عام 1936م في مدينة خيزي وغيرها.