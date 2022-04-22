معرض "آثار قره باغ" الافتراضي باللغات الإنجليزية والروسية والاذربيجانية
AzerTAg.az
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٦]
باكو، 22 ابريل (أذرتاج)
يقدم معرض "آثار قره باغ" الافتراضي معلومات مفيدة عن المعالم التاريخية والثقافية في قره باغ والصور والخرائط باللغات الإنجليزية والروسية والاذربيجانية.
يمكن التعرف على المعرض في رابط http://anl.az/el/vsb/Qarabag_abideleri/index.htm
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٠]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٢]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٠]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٠]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٠]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٦]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٢]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٥]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٠٠]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٤٧]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٤٩]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك