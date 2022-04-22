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    ثقافة


    معرض "آثار قره باغ" الافتراضي باللغات الإنجليزية والروسية والاذربيجانية

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 22 ابريل (أذرتاج)

    يقدم معرض "آثار قره باغ" الافتراضي معلومات مفيدة عن المعالم التاريخية والثقافية في قره باغ والصور والخرائط باللغات الإنجليزية والروسية والاذربيجانية.

    يمكن التعرف على المعرض في رابط http://anl.az/el/vsb/Qarabag_abideleri/index.htm

     

    AZERTAG.AZ :معرض "آثار قره باغ" الافتراضي باللغات الإنجليزية والروسية والاذربيجانية
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