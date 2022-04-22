باكو، 22 أبريل، أذرتاج

تستمر مسابقة المسرحية تكريسا لعام شوشا قبول مسرحيات.

واشترطت وزارة الثقافة في المسابقة أن تكون مسرحيات متقدمة غير معدة للأداء لدى أي مسرح الى الآن دون تفريق تصنيف او نوع في كتابة المسرحية على أنّ يتقدم شخص واحد بمسرحية واحدة فقط ولا قيود على الفئة العمرية للمشاركة وآخر مدة القبول 1 سبتمبر.

ومسرحية فائزة يكرم مؤلفها جائزة مبلغها 2000 مانات مع إعدادها للأداء على حساب الدولة.

وعلى المتقدمين أنّ يرسلوا نتاجاتهم الى المسابقة عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected] مرفقة بمعلومات عن انفسهم ونسخة من صورة بطاقة هوية وأرقام الاتصال بهم.