طشقند، 23 أبريل، أذرتاج اختتم منتدى طشقند للرسوم المتحركة الدولي الأول الذي استغرق 5 أيام بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال أفلام الرسوم المتحركة من بلاد آسيا الوسطى وأذربيجان وجورجيا وإسرائيل وأوكرانيا وروسيا. وجرى تكريم مؤلف ومخرج أفلام الرسوم المتحركة الاذربيجاني إلتشين حامي أخوندوف بشهادة خاصة للمهرجان. كان برنامج "الذكرى السنوية الـ50 للرسوم المتحركة الأذربيجانية" يضم ضمن المهرجان أفلام الرسوم المتحركة المختلفة.

AZERTAG.AZ : تكريم مخرج أفلام الرسوم المتحركة الأذربيجاني بشهادة خاصة في منتدى طشقند الدولي

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