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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]

    باكو، 25 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0149

    أورو EUR 1 1.8315

    دولار أسترالي AUD 1 1.2183

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3545

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1085

    كرون دنماركي DKK 1 0.2462

    لاري جورجي GEL 1 0.5595

    روبي هندي INR 1 0.0222

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.3351

    دينار الكويت KWD 1 5.5615

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3907

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0834

    جنيه مصري EGP 1 0.0915

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0923

    كرون النرويج NOK 1 0.1889

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3933

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204

    روبل روسي RUB 1 0.022

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3122

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2371

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362

    دولار تايوان TWD 1 0.0579

    ليرة تركيا TRY 1 0.1153

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0562

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1206

    كرون التشيك CZK 1 0.0753

    يوان الصين CNY 1 0.2597

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1763

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5197

    كرون السويد SEK 1 0.1771

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7743

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1361

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.3225

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2033

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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