باكو، 25 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0149 أورو EUR 1 1.8315 دولار أسترالي AUD 1 1.2183 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3545 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1085 كرون دنماركي DKK 1 0.2462 لاري جورجي GEL 1 0.5595 روبي هندي INR 1 0.0222 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167 دولار كندا CAD 1 1.3351 دينار الكويت KWD 1 5.5615 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3907 بيسو المكسيك MXN 1 0.0834 جنيه مصري EGP 1 0.0915 لاي مولدوفا MDL 1 0.0923 كرون النرويج NOK 1 0.1889 زلوتي بولندا PLN 1 0.3933 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204 روبل روسي RUB 1 0.022 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3122 دولار سنغافورة SGD 1 1.2371 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362 دولار تايوان TWD 1 0.0579 ليرة تركيا TRY 1 0.1153 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0562 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1206 كرون التشيك CZK 1 0.0753 يوان الصين CNY 1 0.2597 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1763 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5197 كرون السويد SEK 1 0.1771 فرنك سويسرا CHF 1 1.7743 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1361 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.3225 بيسو تشيلي CLP 100 0.2033 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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