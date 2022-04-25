البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 25 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0149
أورو EUR 1 1.8315
دولار أسترالي AUD 1 1.2183
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3545
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1085
كرون دنماركي DKK 1 0.2462
لاري جورجي GEL 1 0.5595
روبي هندي INR 1 0.0222
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.3351
دينار الكويت KWD 1 5.5615
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3907
بيسو المكسيك MXN 1 0.0834
جنيه مصري EGP 1 0.0915
لاي مولدوفا MDL 1 0.0923
كرون النرويج NOK 1 0.1889
زلوتي بولندا PLN 1 0.3933
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204
روبل روسي RUB 1 0.022
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3122
دولار سنغافورة SGD 1 1.2371
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362
دولار تايوان TWD 1 0.0579
ليرة تركيا TRY 1 0.1153
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0562
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1206
كرون التشيك CZK 1 0.0753
يوان الصين CNY 1 0.2597
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1763
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5197
كرون السويد SEK 1 0.1771
فرنك سويسرا CHF 1 1.7743
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1361
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.3225
بيسو تشيلي CLP 100 0.2033
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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