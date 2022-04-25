نقل 8 ملايين و642.5 الف طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال الربع الأول

باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)

تم تصدير 8 ملايين و642.5 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 675 ألف طن من النفط إلى خط أنابيب "باكو- تبيليسي- جيهان".

كما تم شحن مليون و201.7 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان" خلال العام الجاري.