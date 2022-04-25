باكو، 25 أبريل، أذرتاج انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الكمنجة في معهد أذربيجان الوطني للموسيقى. ويشارك في المهرجان الذي ينظم في البلد لأول مرة بمناسبة فعاليات عام شوشا عازفون محترفون للكمنجة. ويستمر المهرجان حتى 28 أبريل. يذكر أنّ المعهد نظم مهرجان التار ضمن فعاليات عام شوشا.

AZERTAG.AZ : معهد أذربيجان للموسيقى ينظم مهرجان الكمنجة

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