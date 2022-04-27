أذربيجان يشارك في مهرجان الرقص الدولي في أوزبكستان
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
طشقند، 27 أبريل، أذرتاج
نظم حفل افتتاح مهرجان الرقص "لازجي" الدولي في نسخته الأولى في مدينة خيوة بأوزبكستان.
وتشارك في المهرجان جوقة الموسيقى والرقص الحكومية.
ويستمر المهرجان الى 30 ابريل.
واستقطب المهرجان نحو 200 مشارك عن 30 بلدا.
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