طلبة كلية الجغرافيا لجامعة باكو يزورون لنكران لممارسة التعلم الميداني

لنكران، 27 أبريل، أذرتاج

زار طلبة الصف الثالث من كلية الجغرافيا لجامعة باكو الحكومية محافظة لنكران بقيادة المدرسين جول ناره احمدوفا وبولاد عروجوف لممارسة التعلم الميداني.

وتعرف الطلبة عن كثب على طبيعة متنزه هيركان الوطني وبحيرة خان بولان وتضاريس الساحات المطلة على بحر الخزر وطبيعتها ونباتاتها وحيواناتها بما فيه قلعة زندان ومتحف التاريخ والدراسات الإقليمية الذي كان مقره قصرا لخان لنكران من اجل تفهم واستيعاب معارف حصة جغرافية بحر الخزر الفيزيائية.