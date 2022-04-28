افتتاح دار الكتاب في جامعة باكو الحكومية
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٢]
باكو، 28 أبريل، أذرتاج
افتتح دار الكتاب لدى جامعة باكو الحكومية 28 أبريل.
قال رئيس الجامعة إلتشين بابايف في كلمة افتتاحية إنّ دار الكتاب يكون احد الأماكن الرئيسية التي يتجه اليه الطلبة والموظفون مضيفا أنّ دار الكتاب يعرض على الطلبة كتبا في مختلف مجالات العلم.
واستلفت رئيس الجامعة الى إمكان الطلاب شراء المؤلفات الإبداعية والعلمية والسياسية بجانب القرطاسية.
وأشار الى استكمال اعمال أتمتة مكتبة الجامعة العلمية الى نهاية العام الحالي.
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