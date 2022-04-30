أذربيجان: محافظة كوردمير

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة كوردمير في 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 63ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 9ر117 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 72 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 189 كم.

وتتألف المحافظة من 62 منطقة سكنية وهي مدينة كوردمير العاصمة وقصبتا قره بوجاق وكارّار وقرى خيرده باي وقاغاجيلي وجوهرانلي ويئني شيخيملي وأتاكيشيلي وشيخيملي وطوبال حسنلي وقره قوجالي وشاه سوان ويئني كند ودكيرمانلي ومورتولو وتكله وقورد بايرام وأختاجي قره بوجاق وقوجالي وبيره كوجه وخلسة وبكي وكارّار وموغانلي وكاريس اكري بند وخينيسلي وعرش علي وجيكلي وشاه بكلي وأوجالي وبالا كنكرلي وجارلي وقوشلار وملا كند وعرب خانة وجرتيَز وتركدي وعرب قوبالي وجول قوبالي ومحرملي ومراد خان وسور سور وجول عرب وأختاجي ودايي كاظملي وقوجولو ومهديلي وقره بوجاق واويله قولو وكوهونلو وشوشون وقره محمودلو وسويودلر وسوفله وبويوك كنكرلي وباغبان وإسماعيلي وبيريلي وشيليان وساغيرلي وقره سقال.

تضاريس المحافظة سهلة ومنخفضة عن سطح البحر ومناخ المحافظة حار جاف شبه صحراوي في الصيف وحرارة الطقس المتوسطة 4ر1 مئوية في يناير و3ر27 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 375 ملم.

المحافظة ليست غنية بالأنهار وتحتضن مجاري نهري جيرديمان وأقصو وقناة شروان الرئيسي للري.

وكوردمير محافظة زراعية في الغالب وتطورت فيها مزارع القطن والحبوب والعنب والرمان والأسماك والدواجن والمواشي.

46961 هيكتار أو 8ر28 في المائة من أراضي كوردمير هي مشاتي مزارع محافظات قاخ وغابالا وإسماعيلي وأقصو المجاورة. كما أنّ 83359 هيكتار من أراضيها صالحة للزراعة ومنها 53879 هيكتار هي الحقول المزروعة و28480 هيكتار للمراعي.

جريدة "كوردمير" تسلط الضوء على حياة المحافظة وتصدر مرتين شهريا.

ويمر من خلال أراضي المحافظة 43 كم من الطريق السريع الواصل بين أقصو وكوردمير وبهرم تبه و42 كم من الطريق السريع الواصل بين آلات وحاجي قابل وكودمير ويفلاخ و44 كم من طريق سكة الحديد الرئيسي الواصل بين باكو وتبيليسي.