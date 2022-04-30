شوشا تستضيف مهرجان الطهي الدولي الأول

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

تستضيف شوشا عاصمة ثقافة أذربيجان مهرجان الطهي الدولي الأول فترة 5-8 مايو بتنظيم مشترك عن مؤسسة حيدر علييف ووكالة السياحة الحكومية.

ويشارك في المهرجان ممثلون عن ألمانيا والنمسا والصين وفرنسا وجورجيا وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا وماليزيا وتركيا واليابان.

وتركب 11 جناحا محليا و11 جناحا أجنبيا وجناحا خاصا لمركز الطهي الوطني.

وسيشارك في فعاليات مهرجان الطهي الدولي الأول خبراء الطهي والغذاء الدوليون من بلجيكا والإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل وكندا وكوريا وروسيا وتركيا وغيرها.

وترافق فعاليات المهرجان فقرات فنية بأداء اكثر من 100 رجل فن لدى أجنحة ثقافية خاصة تقدم مسرحيات وجوقات موسيقية ومعارض مختلفة.

يوم 5 مايو مخصص لشركة أذر خالتشه لحياكة السجاد بما أنّ اليوم الخامس من مايو يحتفل بيوم حرفة حياكة السجاد حيث ستقدم الشركة مسرحية تعكس كل مرحلة حياكة السجاد بعد عرض وشرح جميع مراحل استعدادية من جز صوف الغنم وتنظيفه وإعداد الحبل وطليه بالأصباغ الطبيعية وتركيب جهاز الحياكة وحياكة السجاد وعيرها من المراحل.

كما ينظم ضمن المهرجان فترة 3-9 مايو التصوير في الهواء الطلق باسم "أسطورة الربيع في شوشا" الذي يشارك فيه أكثر من 30 رسام ونحات من أذربيجان لإبداع نتاجات.