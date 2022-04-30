أول كسوف جزئي للشمس هذا العام

باكو، 30 أبريل، (اذرتاج)

ستشهد الكرة الأرضية اليوم كسوفا جزئيا للشمس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن هذه الظاهرة الطبيعية (كسوف جزئي للشمس) ستبدأ في الساعة 22:45 بتوقيت باكو وستكون عند أقصى مستوى في الساعة 00:41 وستنتهي في الساعة 02:37 في 1 مايو. سيستمر الكسوف حوالى 3 ساعات و52 دقيقة ولا يمكن رؤيته في أذربيجان.

سيكون هذا الكسوف متاحا أمام الناس في جنوب أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وجزء من القارة القطبية الجنوبية.