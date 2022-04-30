طشقند، 30 أبريل، أذرتاج اختتمت فعاليات مهرجان الرقص الدولي "لازجي" المنظمة في ميدا كوهنة أرخ ضمن مجمع القلعة الداخلية بمدينة خيوة القديمة في أوزبكستان بمبادرة وزارة السياحة والتراث الثقافي الأوزبكية ودعم يونسكو. حصدت الممثلة الأوزبكية دلنوزا ارتيكوفا الجائزة الكبرى. واحتلت فرق الرقص الأوزبكية والكازاخية والبلغارية المرتبة الأولى فيما تليها فرق الرقص الأذربيجانية والاوزبكية والهندية والطاجيكية ثانيا علما بان فريق أذربيجان مكرم بالجائزة في تصنيف "أحسن رقص جماعي". واحتلت تركيا وقيرغيزستان المرتبة الثالثة.

AZERTAG.AZ : فريق الرقص الأذربيجاني يحتل المرتبة الثانية بمهرجان طشقند الدولي

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