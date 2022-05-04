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    ثقافة


    افتتاح معرض رمضاني لدى فرع صبائل من المكتبة المركزة بالعاصمة باكو

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٣:٤٧]

    باكو، 4 مايو، أذرتاج

    افتتح معرض الكتب بمناسبة عيد الفطر وشهر رمضان الكريم لدى الفرع الرابع التابع لنظام المكتبات المركزة في حي صبائل للعاصمة باكو برعاية الإدارة العامة لشؤون ثقافة باكو.

    وتعرض المكتبة في المعرض كتبا تتحدث عن تأريخ دين الإسلام المبين وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتراجم ومناقب الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض رمضاني لدى فرع صبائل من المكتبة المركزة بالعاصمة باكو
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