باكو، 4 مايو (أذرتاج) يحتفظ متحف التاريخ الاذربيجاني لباس الكتف العلوي الشعبي والمبطن بالكمين الطويلين (جابكان)، المنسوب الى أسرة خان قره باغ إبراهيم خليل خان (1763-1797). أفادت وكالة اذرتاج ان المتحف حصل على العينة التاريخية الثقافية عام 1954.

AZERTAG.AZ : متحف التاريخ الاذربيجاني يحتفظ اللباس الشعبي المنسوب الى اسرة خان قره باغ إبراهيم خليل خان

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