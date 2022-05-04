متحف التاريخ الاذربيجاني يحتفظ اللباس الشعبي المنسوب الى اسرة خان قره باغ إبراهيم خليل خان
AzerTAg.az
٠٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
باكو، 4 مايو (أذرتاج)
يحتفظ متحف التاريخ الاذربيجاني لباس الكتف العلوي الشعبي والمبطن بالكمين الطويلين (جابكان)، المنسوب الى أسرة خان قره باغ إبراهيم خليل خان (1763-1797).
أفادت وكالة اذرتاج ان المتحف حصل على العينة التاريخية الثقافية عام 1954.
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