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    علم وتعليم


    متحف التاريخ الاذربيجاني يحتفظ اللباس الشعبي المنسوب الى اسرة خان قره باغ إبراهيم خليل خان

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 4 مايو (أذرتاج)

    يحتفظ متحف التاريخ الاذربيجاني لباس الكتف العلوي الشعبي والمبطن بالكمين الطويلين (جابكان)، المنسوب الى أسرة خان قره باغ إبراهيم خليل خان (1763-1797).

    أفادت وكالة اذرتاج ان المتحف حصل على العينة التاريخية الثقافية عام 1954.

    AZERTAG.AZ :متحف التاريخ الاذربيجاني يحتفظ اللباس الشعبي المنسوب الى اسرة خان قره باغ إبراهيم خليل خان
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    متحف التاريخ الاذربيجاني يحتفظ اللباس الشعبي المنسوب الى اسرة خان قره باغ إبراهيم خليل خان