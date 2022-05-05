وزير الطاقة الاذربيجاني يحضر مؤتمر الطاقة في بلغاريا

باكو، 5 مايو، (اذرتاج)

سيشارك وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في المائدة المستديرة الوزارية حول "انتقال الطاقة في جنوب شرق أوروبا: التعاون الإقليمي حول أمن الطاقة والتنويع والانتقال إلى الطاقة الخضراء" المنعقد اليوم في مدينة صوفيا على هامش زيارته الى بلغاريا تلبية لدعوة وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيكولوف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير برويز شاهبازوف سيلقي كلمة في حفل افتتاح المؤتمر الذي سيحضره الوزراء ونواب الوزراء من بلغاريا وصربيا واليونان وتركيا ومقدونيا الشمالية ورومانيا وأوكرانيا.

وستستمر المائدة المستديرة بجلسات النقاش حول أمن إمدادات الغاز وسوق الكهرباء الإقليمي والانتقال إلى الطاقة الخضراء وحماية المستهلكين وقضايا المستقبل.