وزير الطاقة يبحث مع نظيره الروماني التعاون في مجال "الطاقة الخضراء"

باكو، 6 مايو (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة برويز شاهبازوف مع نظيره الروماني فيركيل دانيل بوبيسكو في إطار مؤتمر "انتقال الطاقة في أوروبا الجنوبية الشرقية: امن الطاقة وتنويعها والتعاون الإقليمي في الانتقال الى الطاقة الخضراء".

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء انتاج "الطاقة الخضراء" من إمكانيات طاقة الرياح الهائلة في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر وآفاق تصديرها الى رومانيا. اجري تبادل الآراء حول احجام الطاقة المخطط نقلها بالكابلات الكهربائية تحت الماء عبر جورجيا وقاع البحر الأسود. قرر عقد لقاء عمل ثلاثي عبر الاتصال المرئي بين الأطراف في أقصر وقت ممكن لتكثيف المناقشات حول هذا الامر نظرا لأهمية المشروع من حيث توسيع إمكانيات تصدير الطاقة الكهربائية بين المنطقة والأسواق الاوربية.

كما اجري تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل المتعلقة بالتعاون في الطاقة.