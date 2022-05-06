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    ثقافة


    شوشا تستضيف مهرجان الطهي الدولي الأول

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]

    باكو، 6 مايو (أذرتاج)

    تستضيف شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية مهرجان الطهي الدولي الأول بمشاركة ممثلي 11 بلدا الى جانب أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المهرجان تنظمه مؤسسة حيدر علييف ووكالة الدولة للسياحة، بحضور الخبراء الدوليين والمدونين في المجال الغذائي من بلجيكا والتشيك وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل وكندا وجمهورية كوريا وكازاخستان واوزبكستان وروسيا وتركيا وغيرها من البلدان.

    يعرض الطهاة من أذربيجان وألمانيا والنمسا والصين وفرنسا وجورجيا وايران وإسرائيل وإيطاليا وماليزيا وتركيا واليابان اكلاتهم الشعبية.

    سيستمر المهرجان حتى 8 مايو وستنظم خلاله مسرحيات وحفلات موسيقية بمشاركة أكثر من 100 فنان ومعارض.

    تعرض مؤسسة حيدر علييف منشوراتها حول المطبخ.

    كما يقام في إطار المهرجان حفل تصوير لوحات الرسم في الهواء الطلق "شوشا. اسطورة الربيع" بمشاركة أكثر من 30 رساما ونحاتا من أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :شوشا تستضيف مهرجان الطهي الدولي الأول
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