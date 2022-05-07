افتتاح معرض الصور "اغدام ديليندا ايست" في نيويورك

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

أقيم حفل افتتاح معرض الصور "اغدام ديليندا ايست" ("Agdam Delenda est") في احد قاعات الرسم المركزية في نيويورك.

حضره وزير الثقافة الاذربيجاني انار كريموف.

أفادت وكالة اذرتاج ان العرض نظم من قبل رجل الفن والمصور الإيطالي المعروف فابريسيو كونتي. تعرض فيه الصور من اغدام وجبرائيل وفضولي وشوشا والأراضي الأذربيجانية الأخرى المحررة من الاحتلال الأرميني.

كذلك يتفقد الزوار المعرض الالكتروني والجولة الالكترونية 3D اللذين أعدهما فابريسيو كونتي.

ان المعرض مهم بالغ من حيث تزويد المجتمع العالمي بمعلومات عن المتاحف المدمرة والمعالم الثقافية إبان فترة احتلال قره باغ من قبل أرمينيا وتعزيز الدعاية في هذا الاتجاه.