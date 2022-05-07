مؤتمر دولي في باكو يقبل أوراقا بحثية باللغات الأذربيجانية والتركية والروسية والانجليزية والعربية والفارسية

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

يقيم معهد الاستشراق لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم مؤتمرا دوليا محكما في 20 سبتمبر، بمناسبة ذكرى مرور 220 عام على ميلاد ميرزه كاظم بيك المستشرق والمنور الاذربيجاني المشهور، وأول عضو اذربيجاني في الاكاديمية الروسية للعلوم واحد مؤسسي علم الاستشراق الروسي وعضو الجمعية الملكية الآسيوية لبريطانيا العظمى وأول عميد لكلية اللغات الشرقية لدى جامعة بطرسبورغ.

أفادت وكالة اذرتاج ان آخر موعد لقبول الأوراق البحثية 30 يوليو. تقبل الأوراق البحثية الموجزة باللغات الأذربيجانية والتركية والروسية والانجليزية والعربية والفارسية في بريد إلكتروني [email protected]

يمكن التعرف على تفاصيل المؤتمر في موقع معهد الاستشراق في الانترنت.