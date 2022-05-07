وزير الثقافة يلتقي رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

التقى وزير الثقافة الاذربيجاني انار كريموف مع رئيس الدولة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عبد الله شاهد.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير انار كريموف تحدث عن أهمية الحركة العالمية "مسار باكو" المقدمة بغرض إقامة الحوار المثمر والفعال بين الثقافات والحضارات.

كذلك أحيط رئيس الجمعية العامة علما بخطة عمل مشروع "السلام من اجل الثقافة" (“Peace4culture”) الذي سيخدم حماية الحوار بين الثقافات والأديان والتراث الثقافي والديني في فترة ما بعد النزاع. قيل ان هذا المشروع تقدمت به أذربيجان.

كما أجريت مناقشات حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.