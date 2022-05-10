مجموعة من موظفي مال التعليم تزور شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني

شوشا، 10 مايو، أذرتاج

زارت مجموعة من موظفي مجال التعليم مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني في زيارة منظمة من قبل صندوق حيدر علييف ووكالة الدولة للسياحة وذلك ضمن مهرجان الطهي الدولي في نسخته الأولى.

وتتعرف المجموعة خلال الزيارة على الوضع الراهن في المدينة المحررة من الاحتلال الأرميني وتراثها التاريخي والثقافي وكذلك اعمال إعادة البناء والتأهيل والإعمار المنفذة فيها.

كما زار موظفو التعليم مضمار شوشا جيدير دوزو وجدران القلعة ومسجدي يوخاري جوهر أقا وأشاغي جوهر أقا وبوابة كنجة وتماثيل عذير حاجي بكوف وخرشيد بانو ناتوان وبلبل شعائر المدينة وسائر الآثار الثقافية المدمرة من قبل الأرميني بوحشية والمباني السكنية المتضررة.