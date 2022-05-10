وزير الطاقة: " أذربيجان قد تساهم في تنويع إمدادات الطاقة كمصدر للطاقة "الخضراء" إلى جانب الغاز الطبيعي

باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

شارك وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في حلقة نقاش في إطار "المؤتمر العالمي للمرافق" المنعقد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان برويز شاهبازوف تحدث عن ضمان أمن الطاقة في سياق العمليات التي تجري في نظام امداد الطاقة العالمي وتحول الطاقة والدور المتنامي لأذربيجان كمورد موثوق للطاقة والشراكة مع دول الخليج في مجال الطاقة "الخضراء".

وشدد الوزير على أنه يمكن تحقيق أمن الطاقة المستدامة من خلال التنويع متعدد الأوجه في الوضع غير العادي الحالي لإمدادات الطاقة: "لا يجب ضمان مصادر استيراد الطاقة أي الموردين فقط، بل تنويع الموارد في ميزان الطاقة أيضا. الطاقة المتجددة وحدها أو إمدادات الطاقة القائمة على الهيدروكربونات ليست مستدامة.

قال وزير الطاقة ان أذربيجان هي واحدة من الدول التي تتميز باستقلالية الطاقة المستدامة بسبب مواردها الداخلية وتوازن الطاقة المتنوع وأسواق التوريد وتخطط لتوسيع دورها كمورد للنفط والغاز والكهرباء من خلال تصدير الطاقة المتجددة. وأضاف وزير الطاقة: "أذربيجان يمكن ان تكون مصدرا جديدا للطاقة الخضراء لأوروبا الى جانب الغاز الطبيعي وأن تساهم بشكل أكبر في تنويع إمدادات الطاقة".

وقُدمت في الكلمة معلومات عن المشاريع الجارية والمخطط لها المتعلقة بإنتاج وتصدير الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

يذكر ان اذربيجان كسبت شركاء جددا في مثل دول الخليج بمشاريع 470 ميغاواط. إن تعزيز هذه الشراكة بمشاريع أكبر وزيادة المساهمات في أمن الطاقة الإقليمي والدولي على جدول الأعمال بفضل مسار الطاقة "الخضراء" لأذربيجان وإمكاناتها الغنية.