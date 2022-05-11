رضا ديقاتي ينشر صورا من مهرجان الطهي الدولي في شوشا
AzerTAg.az
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٠٦]
باكو، 11 مايو (أذرتاج)
نشر المصور ذائع الصيت رضا ديقاتي في صفحته الرسمية في انستغرام صورا فوتوغرافيا من مهرجان الطهي الدولي الذي اختتمت اعماله امس في شوشا.
أفادت وكالة اذرتاج ان رضا ديقاتي كتب فيه: "تنتعش الحياة من جديد في قره باغ، في شوشا بعد تعرضها للاحتلال الأرميني الذي استمر 30 عاما والدمار الناتج عنه. وشاركت فرنسا هي الأخرى في مهرجان الطهي الدولي."
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