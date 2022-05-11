غدا ينطلق في شوشا النسخة الخامسة من مهرجان "خاري بلبل" الدولي للفولكلور

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

تستضيف مدينة شوشا النسخة الخامسة لمهرجان خاري بلبل الدولي للفولكلور في 14-12 مايو، ذلك برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة حيدر علييف ومحمية مدينة شوشا الحكومية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الثقافة ان مهرجان الموسيقى الدولي، الذي نظم في مدينة شوشا ومناطق قره باغ الأخرى خلال فترة عامي 1991-1989، استؤنف نشاطه في شوشا في الفترة ما بين 13-12 مايو لعام 2021 بدعم من مؤسسة حيدر علييف، ذلك بعد انقطاع دام حوالي 30 عاما بسبب الاحتلال الأرميني.

كرست النسخة الأولى من المهرجان المنظم عام 1989 للذكرى المئوية لميلاد سيد شوشينسكي. حضره حوالي 100 ضيف من بينهم الموسيقاريون والفنانون من قيرغزستان وكازاخستان وباشقيردستان وليتوانيا وبيلاروس.

منذ عام 1990 حصل مهرجان خاري بلبل على الصفة الدولية مع دعوة جوقات فولكلورية من هولندا وألمانيا وإسرائيل وتركيا وغيرها من البلدان الأجنبية.

بعد بدء النزاع القراباغي، بدأ تنظيم المهرجان في اغدام، ثم في بردعه واغجابدي مع حضور حوالي 170 ضيف من البلدان المختلفة.

اما النسخة الثالثة من المهرجان فنظمت عام 1991 مع حضور حوالي 300 ضيف من 25 بلدا وكذلك رسامين من أمريكا وأستراليا أيضا.

ان الحفلات الموسيقية الختامية للنسختين الثانية والثالثة من المهرجان نظمت في قصر حيدر علييف في باكو.

أقيمت النسخة الرابعة من المهرجان في شوشا في مضمار سباقات الخيول في 13-12 مايو عام 2021. أقيمت فيها حفلات موسيقية شعبية بمشاركة جوقات فولكلورية كانت تمثل المناطق المختلفة لاذربيجان والأقليات القومية فيها.