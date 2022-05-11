وزير الطاقة الأذربيجاني يلتقي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي

باكو، 11 مايو، (اذرتاج)

التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مع وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي خلال زيارته الى دولة الإمارات العربية المتحدة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن الوزير برويز شاهبازوف شكر الجانب الاماراتي على تنظيم رفيع المستوى ودعوة المؤتمر العالمي للمرافق. وأشار الطرفان إلى أهمية هذا الحدث من حيث مناقشة التعاون الثنائي في مجال الطاقة بين البلدين إلى جانب القضايا المطروحة على أجندة الطاقة العالمية.

كما ناقشا خلال الاجتماع المشاريع الاستثمارية المخطط لها في مجال الطاقة المتجددة في أذربيجان وإنتاج وتصدير الطاقة الكهربائية وبما فيها فرص التعاون في مجال الغاز الطبيعي وكفاءة الطاقة. تم تقييم إنشاء محطة قاراداغ للطاقة الشمسية كمساهمة في العلاقات رفيعة المستوى بين البلدين وبداية تعاون "الطاقة الخضراء". وجدد التأكيد على اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لتطوير هذا التعاون.

كما تم التطرق خلال المحادثة إلى الوضع الحالي في أسواق الطاقة العالمية والقضايا الناشئة عن التعاون في صيغة "أوبك بلس".