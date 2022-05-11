"نارشراب" أي صلصة الرمان في المطبخ الاذربيجاني

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

تعتبر "نارشراب" علامة تجارية وطنية للمطبخ الأذربيجاني وهي صلصة أذربيجانية فريدة من نوعها تتكون من عصير الرمان على البخار مع التوابل مثل السكر والريحان والقرفة والكزبرة والملح والفلفل الأسود المطحون. توصف النكهة بأنها حلوة وحامضة. يكون طعم عدد من الأطباق مع صلصة "نارشراب" وكذلك أطباق اللحوم والأسماك مذاقا حامضا قليلا. "نارشراب" غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد ومبيدات الفيتونس والعفص والفيتامينات C و P و E وأحماض الفاكهة ومضادات الأكسدة. تركيب صلصة نارشراب هو نفس تكوين الرمان. يحتوي على 10 في المائة حامض الستريك وبنسبة 45 في المائة سكر.

فوائد نارشراب

1. تزيد الدم في حالة نقص الدم وانخفاض الهيموجلوبين

2. تسوي ضغط الدم في ارتفاع ضغط الدم

3. تنظف الجهاز القلبي الوعائي وتغذي عضلة القلب

4. تزيد الفيتامينات والأحماض الموجودة في الفيتامينات والتي بدورها تزيد المناعة

5. فعال جدا في الوقاية من الأورام الخبيثة وخاصة أورام المخ والأمعاء والكبد

6. ينظم مستوى البكتيريا المعوية، تقتل الطفيليات

7. حاجة خاصة إلى العلاج الإشعاعي والكيميائي. تدعم المناعة في أضرار الإشعاع وتزيل الرواسب الضارة

8. تساعد نارشراب على عملية الهضم.

9. أولئك الذين يفقدون الوعي يشربون عصير الرمان أو نبيذ الرمان ايضا

10. عصير الرمان الحلو يعالج بحة الصوت والالتهاب الرئوي