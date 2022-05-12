مهرجان "خاري بلبل" الفلكلوري في شوشا يستقبل النجم المصري حمزة نمرة على مسرح المدينة

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

يستقبل مهرجان "خاري بلبل" الفلكلوري فى دورته الخامسة في مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية ولؤلؤة قره باغ في الفترة من 12 إلى 14 مايو، عددا من نجوم الموسيقى العالمية و منهم العربية.

سيشارك النجم المصري وعازف الجيتار حمزة نمرة في اليوم الثالث من مهرجان شوشا الفلكلوري وسيقدم هذا الاسم اللامع في سماء الموسيقى عرضًا شيقا سيلهب حماس عشاقه، حيث يغني هذا الفنان الذي يحقق نجاحا مبهرا في نشاطه القصير في مجال موسيقى البوب الفلكلوري. يتجاوز عدد المستمعين الى اغنيته "داري يا قلبي" في يوتيوب" 318 مليون. ويتجاوز عدد متابعي صفحته الرسمية في يوتيوب 4 ملايين شخص. سيستمع زوار المهرجان الى أغانيه من البوماته الشهيرة وهي:

مولود سنة 80 ، استعيذو، ستة صباحا ، معلش ، يا ظريف على طول، فاضي شوية ، سينية ، داري يا قلبي ، تذكرتي ، بلدي يا بلدي.

يشار الى ان حمزة نمرة من مواليد 15 نوفمبر 1980 مهتم بالثقافة العربية الأصيلة محاولًا تجسيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية من خلال أغانيه. أصدر حمزة نمرة أربع البومات "احلم معايا" و"انسان" و"اسمعني" و"هطير من تاني"، في مارس 2018 أصدر ألبومه الرابع «هطير من تاني» من إنتاجه الخاص، وفي عام 2020 أصدر ألبوم بعنوان (مولود سنة 80) من إجمالي 6 ألبومات موسيقية حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الثقافة ان مهرجان الموسيقى الدولي، الذي نظم في مدينة شوشا ومناطق قره باغ الأخرى خلال فترة عامي 1991-1989، استؤنف نشاطه في شوشا في الفترة ما بين 13-12 مايو لعام 2021 بدعم من مؤسسة حيدر علييف، ذلك بعد انقطاع دام حوالي 30 عاما بسبب الاحتلال الأرميني. سيستمر المهرجان حتى 14 مايو.

يشارك في المهرجان جوقات الموسيقى والرقص الفولكلورية من 10 بلدان ومن المناطق الأذربيجانية.

كرست النسخة الأولى من المهرجان المنظم عام 1989 للذكرى المئوية لميلاد سيد شوشينسكي. حضره حوالي 100 ضيف من بينهم الموسيقاريون والفنانون من قيرغزستان وكازاخستان وباشقيردستان وليتوانيا وبيلاروس.

منذ عام 1990 حصل مهرجان خاري بلبل على الصفة الدولية مع دعوة جوقات فولكلورية من هولندا وألمانيا وإسرائيل وتركيا وغيرها من البلدان الأجنبية.

بعد بدء النزاع القراباغي، بدأ تنظيم المهرجان في اغدام، ثم في بردعه واغجابدي مع حضور حوالي 170 ضيف من البلدان المختلفة.

اما النسخة الثالثة من المهرجان فنظمت عام 1991 مع حضور حوالي 300 ضيف من 25 بلدا وكذلك رسامين من أمريكا وأستراليا أيضا.

ان الحفلات الموسيقية الختامية للنسختين الثانية والثالثة من المهرجان نظمت في قصر حيدر علييف في باكو.

أقيمت النسخة الرابعة من المهرجان في شوشا في مضمار سباقات الخيول في 13-12 مايو عام 2021. أقيمت فيها حفلات موسيقية شعبية بمشاركة جوقات فولكلورية كانت تمثل المناطق المختلفة لأذربيجان والأقليات القومية فيها.