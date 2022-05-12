 فرقة يوما التونسية في زيارة شوشا لؤلؤة قره باغ الأذربيجانية

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

يستقبل مهرجان "خاري بلبل" الفلكلوري فى دورته الخامسة في مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية ولؤلؤة قره باغ في الفترة من 12 إلى 14 مايو، عددا من نجوم الموسيقى العالمية ومنهم الثنائي المؤسس لفرقة يوما التونسية.

ويطرب الثنائي المؤسس لفرقة يوما التونسية صابرين الجنحاني ورامي الزغلامي، زوار المهرجان محبيهما بأغاني جميلة مبهرة.

سيقدم الثنائي التونسي الشهير اليوم الأول من مهرجان شوشا 12 مايو الأغاني وهي سماك، اسمك، ليا سنين، تعرفني، دنيا دور، يا غريب، نغير عليك.

يوما " ŸUMA " هي إحدى الفرق الموسيقية المستقلة الشهيرة التي ظهرت في تونس بعد الثورة. وقدمت خلال رحلتها الموسيقية ألبومين " شورى" 2016 و"غبار نجوم" 2018 .