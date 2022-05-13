زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية

باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

بلغ إنتاج البلاد من الكهرباء خلال أبريل مليارين و46 مليون كيلوواط / ساعة والصادرات 11 مليون كيلوواط / ساعة واستيراد 10 ملايين كيلوواط / ساعة.

وزاد إنتاج الكهرباء خلال شهر أبريل بمقدار 23.1 مليون كيلوواط / ساعة والصادرات بمقدار 5.1 مليون كيلوواط / ساعة والواردات بمقدار 36 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم توليد 292.2 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية و8 مليارات و621.3 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الحرارية و492.6 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و18 مليون كيلوواط ساعة في محطة الطاقة الشمسية و32.2 مليون كيلوواط ساعة في محطة طاقة الرياح.