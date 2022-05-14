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    علم وتعليم


    اليونسكو تواصل قبول مشاريع للمسابقة في إطار برنامج طريق الحرير

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٣:٤٩]

    باكو، 14 مايو (أذرتاج)

    أعلن برنامج طريق الحرير لدى اليونسكو مسابقة دراسة في إطار مشروع منحة Silk Roads Youth Research Grant.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان 31 مايو آخر موعد لتقديم الباحثين الشباب (تحت 35 سنة) مشاريعهم الدراسية في المواضيع المحددة فيما يتعلق بالتراث المشترك لطريق الحرير.

    يمكن التعرف على معلومات مفصلة عن المسابقة في موقع وزارة التعليم.

     

    AZERTAG.AZ :اليونسكو تواصل قبول مشاريع للمسابقة في إطار برنامج طريق الحرير
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