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    اليوم أول خسوف للقمر في 2022

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:١٩]

    باكو، 16 مايو، (أذرتاج)

    يشهد سكان الأرض خسوفا قمريا أولا في عام 2022 وهذه الظاهرة الفلكية هي خسوف كلي للقمر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد نصر الدين الطوسي للفيزياء الفلكية بمحافظة شاماخي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان أول الظاهرة الفلكية تبدأ في الساعة 07:29 في 16 مايو وستنتهي في الساعة 08:53 بتوقيت باكو.

    ولا يمكن رؤيته في أذربيجان.

    سيشاهد الخسوف القمري الأول لهذا العام في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

    AZERTAG.AZ :اليوم أول خسوف للقمر في 2022
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