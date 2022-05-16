حمزة نمرة: حضوري هذا المهرجان المهيب في شوشا شرف كبير لي

باكو، 16 مايو (أذرتاج)

ازور أذربيجان لأول مرة. وحضوري هذا المهرجان المهيب في شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية شرف كبير بالنسبة لي.

قال، هذه الكلمات في حديثه مع مراسل اذرتاج، النجم المصري والمغني عازف الجيتار والملحن حمزة نمرة على هامش مشاركته في الدولة الخامسة من مهرجان خاري بلبل الفلكلوري الدولي.

أثار جمال شوشا والموسيقى الأذربيجانية اعجابي في شوشا. اريد الحصول على معلومات أكثر عن ثقافة أذربيجان وموسيقاها. إن عزفي في المهرجان كان إشارة الى توفير السلام والاستقرار والتفاهم بين البلدان المختلفة في العالم. رغم ان الأغاني التي عزفتها باللغة العربية، فإني اعتقد ان مشاركي المهرجان فهموا المشاعر والرسالة التي يريد هذا الموسيقى تبليغه.