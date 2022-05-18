اليوم: "أبواب مفتوحة" لمتاحف في المدينة القديمة ومحمية قالا

باكو، 18 مايو (أذرتاج)

أعلنت إدارة محمية ايجري شهر (المدينة القديمة) التاريخية المعمارية الأبواب المفتوحة لليوم في المتاحف في المدينة القديمة ومحمية قالا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.

أفادت وكالة أذرتاج ان برج العذراء ومجمع قصر شيروانشاه ومتحف الرسام طاهر صلاحوف ومركز مقصود ابراهيمبايوف للإبداع والمبنى التاريخي لجمام تحت الأرض ودار باكو للصور وكذلك متحف الأشياء القديمة في محمية قالا ومجمع متحف الآثار والاثنوغرافيا وقصر قالا تستقبل زوارها مجانا اليوم.