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    علم وتعليم


    بحث آفاق التعاون بين جامعات أذربيجان ومنغوليا

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٩]

    باكو، 18 مايو (أذرتاج)

    جرى في الجامعة الأذربيجانية للتقنية لقاء مع وفد منغولي يرأسه المدير التنفيذي والأمين العام للاتحاد المنغولي للجمباز والبروفسور في جامعة العلم والتكنولوجيا المنغولية يرولبات قالبادراخ.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الجامعة ولايت ولييف تحدث في اللقاء عن امكانيات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنقل واللوجستية والصناعة والاقتصاد وغيرها.

     

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