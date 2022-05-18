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    علم وتعليم


    بحث آفاق التعاون في التعليم بين أذربيجان وليتوانيا

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]

    باكو، 18 مايو (أذرتاج)

    التقى نائب وزير التعليم مختار محمدوف مع نائب وزير التعليم والعلم والرياضة الليتواني كينتاوتاس ياكشتيس والوفد المرافق له في 18 مايو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء الوضع الحالي للعلاقات في مجال التعليم بين البلدين وآفاق التعاون. وشددا على أهمية العلاقات المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي لكلا البلدين واجرا تبادل الآراء حول مسائل التعاون في مجال تحقيق برامج شهادات الدبلوم المزدوج.

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