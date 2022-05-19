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    ثقافة


    المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٠]

    شوشا المحررة، 19 مايو، أذرتاج

    ينظم في عاصمة ثقافة أذربيجان شوشا المحررة مؤتمر دولي في "تطوير جدول الاعمال الإنسانية فيما بعد النزاع: التنمية المستدامة عبر إنعاش البيئة الثقافية".

    ألقى وزيرا الثقافة والبيئة والثروة الطبيعية الاذربيجانيان أنار كريموف ومختار بابايف على التوالي كلمتين في المؤتمر الدولي.

    كما يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي المدير العام للايسيسكو سالم بن محمد المالك والأمين العام لمنظمة الدول التركية بغداد أمرييف ورئيس اللجنة الوطنية المالطي لليونسكو رايموند بوندين والمفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل أنجيل موراتينوس أيضا.

    AZERTAG.AZ :المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة
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    المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة المدير العام للاسيسكو والمفوض السامي الأمم لتحالف الحضارات ضمن مشاركي مؤتمر دولي بشوشا المحررة