اقتراح عن ادراج شوشا في قائمة التراث لليونسكو

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

اقترح إدراج شوشا في قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو.

تقدم بهذا الاقتراح رايموند بوندين الرئيس السابق للجنة الوطنية لمالطا لدى اليونسكو في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي في موضوع "تطوير الاجندة الإنسانية في فترة ما بعد النزاع: تنمية مستدامة من خلال إنعاش البيئة الثقافية" في مدينة شوشا.

وأكد بوندين: "شوشا أحسن مرشح لقائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو. وجمال شوشا وتضاريسها واهميتها عند الاذربيجانيين تثبت مصداقية هذه الفكرة مرة أخرى."