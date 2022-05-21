توقيع اتفاقية إنشاء مكتب منظمة الإيسيسكو الإقليمي في أذربيجان

باكو، 21 مايو (أذرتاج)

وقع أنار كريموف وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية الأذربيجانية للتربية والعلوم والثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) امس الجمعة (20 مايو 2022)، اتفاقية إنشاء وافتتاح مكتب الإيسيسكو الإقليمي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وعقب التوقيع على الاتفاقية، بمقر وزارة الثقافة الأذربيجانية، اعرب الوزير كريموف عن شكره للمدير العام للايسيسكو على مشاركته في المؤتمر الدولي في موضوع "تطوير الاجندة الإنسانية في فترة ما بعد النزاع: التنمية المستدامة من خلال إنعاش البيئة الثقافية". وأشاد وزير الثقافة بزيارة المدير العام للايسيسكو الى قره باغ بعد الانتصار الاذربيجاني التاريخي. ووصف اعلان شوشا عاصمة العالم التركي عام 2023 بالحدث التاريخي.

من جانبه، عبر الدكتور المالك عن سعادته بإنشاء وافتتاح مكتب الإيسيسكو الإقليمي في باكو، مؤكدا أهمية المكتب في تنفيذ أنشطة وبرامج المنظمة في أذربيجان والدول المجاورة لها، في إطار رؤية الإيسيسكو لتعزيز العلاقات وتوطيد أواصر التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى أن افتتاح المكتب يجسد عمق وتميز علاقات التعاون والشراكة، التي تجمع المنظمة وجمهورية أذربيجان في مجالات اختصاص الإيسيسكو، والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة، التي تولي أهمية خاصة لحفظ التراث وتثمينه، واستثمار إمكانات التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، وترسيخ قيم السلام والحوار الحضاري، وبناء قدرات الشباب والنساء.