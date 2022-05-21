وزير التعليم يبحث مع المدير العام للإيسيسكو التعاون

باكو، 21 مايو (أذرتاج)

بحث إيمين امراللايف وزير التعليم بجمهورية أذربيجان والدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والوزارة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء جرى أمس الجمعة (20 مايو 2022) بوزارة التعليم الأذربيجانية، في إطار زيارة المدير العام للإيسيسكو إلى جمهورية أذربيجان، لحضور المؤتمر الدولي حول “النهوض بالأجندة الإنسانية لما بعد الصراع: التنمية المستدامة من خلال إنعاش البيئة الثقافية”، الذي انعقد في مدينة شوشا يوم الخميس (19 مايو 2022).

وأعرب السيد إيمين امراللايف عن سعادته بالتعاون البناء بين الإيسيسكو وأذربيجان في مجال التعليم، مشيدا بتوقيع الإيسيسكو وجامعة باكو الحكومية، اتفاقية إنشاء كرسي الإيسيسكو للمواد الطبية الحيوية في الجامعة، من أجل تعزيز الأبحاث العلمية، كما نوه ببرنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، الذي تم تنفيذه بشراكة مع حكومة أذربيجان.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة إطلاق برنامج من "الشباب إلى الشباب" بالتعاون بين الجانبين، وعقد مؤتمر دولي حول الشباب والسلام، وتوفير منح دراسية لطلاب دول العالم الإسلامي في جامعات أذربيجان، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطوير مهارات الباحثين في المجالات الحيوية.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تواصل اللقاءات لتعزيز التعاون بين الإيسيسكو ووزارة التعليم الأذربيجانية، خصوصا بعد توقيع اتفاقية مكتب الإيسيسكو الإقليمي في باكو.