أذربيجان: محافظة أوغوز

باكو، 23 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة أوغوز 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 08ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 7ر44 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 41 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 268 كم.

وتتألف المحافظة من 34 منطقة سكنية وهي مدينة أوغوز العاصمة وقرى بايان وجالود وبوجاق وموخاس وباش طاش أغيل وقوملاق وهالاوار وشروانلي وطائفلي وخالخال وخالخال قيشللاق وأرمنت وكريملي وقره بالدير وبادار ودكمه دره ويئميشانلي ويعقوبلي ويئني كند وطوب وضراب وبويوك سويودلو وقره بولاق وتشال طاش وشاي قوفوشان وسنجان وتركش ودكمه داغلي وملّالي وخاشتماز وخاتشماز قيشلاق وأبدالي وفلفلي.

تضاريس المحافظة جبلية في الشمال وسهلية في الجنوب واعلى نقطة أوغوز في ذروة 3876م في سلسلة جبال القوقاز الكبرى.

ومناخ المحافظة حار معتدل شبه استوائي وبارد في المناطق الجبلية وحرارة الطقس المتوسطة 10 مئوية تحت الصفر الى 2 مئوية في يناير والى 6-26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 450-1600 ملم.

أوغوز محافظة زراعية في الغالب وتطورت فيها زراعة الحبوب والفواكه والخضروات وتربية المواشي والنحل ودود القز.

وفي المحافظة عدد كبير من الآثار التاريخية والثقافية ومعظمها تخص الأتراك الغز وغالبيتها في قرىكريملي وقره بالدير وجالوت ومدينة أغوز من المقابر التاريخية والمدافن الثقافية وقلعة كوفور في خاتشماز وبرج موخاص من القرن التاسع والمعابد الألبانية القديمة في قرية جالوت ومدينة اوغوز.

تحتضن محافظة أوغوز عددا من اقدم المدارس المتوسطة والثانوية الجمهورية وأهمها في قرى بادار من عام 1883م وخاتشماز من عام 1883م وضاحية العاصمة اوغوز من عام 1887م.

محافظة أغوز من اندر مناطق أذربيجان من حيث اختلاف الأعراق والملل والشعوب والطوائف الأقلية حيث تحتضن اوغوز 26 طائفة مختلفة من الأوديين والأتراك واللزجيين والروس وأتراك المسخيت واليهود والتتر والأوكرانيين والأكراد والأوار والجورجيين وغيرهم.

جريدة "اغوز يوردو" تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ 1934م مرتين شهريا.

ومن آثارها التاريخية والثقافية قلعة سورخاي من القرن الثامن عشر وقلعة اوغوز من القرن الخامس والمقبرة القديمة من العصر البرونزي ومقابر التلال القديمة من الألفية الأولى قبل الميلاد ومدافن قديمة من القرون الوسطى ومستوطن محمية شائكة من القرن الثالث ومستوطن جالوت من القرون الوسطى وضريح من القرون الوسطى وقلعة كافور خاتشماز من القرن السابع ومستوطن بالاشوم من القرن التاسع ومسجدا الجمعة من القرن التاسع عشر في قرية خاتشماز ومسجد ذي مؤذنة من القرن التاسع عشر بقرية سنجان وضريح من القرن الخامس عشر بقرية كريملي وغيرها.