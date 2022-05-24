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    ثقافة


    سفير ألمانيا يتعرف على دار الثقافة المدمرة على يد الغزاة الأرمن في شوشا المحررة

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]

    شوشا المحررة، 24 مايو، أذرتاج

    تعرف سفير ألمانيا في باكو برفقة المصور الشهير رضاء دقتي على دار الثقافة المدمرة على يد الغزاة الأرمن في شوشا المحررة.

     

     

    AZERTAG.AZ :سفير ألمانيا يتعرف على دار الثقافة المدمرة على يد الغزاة الأرمن في شوشا المحررة
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