شوشا المحررة، 24 مايو، أذرتاج تعرف سفير ألمانيا في باكو برفقة المصور الشهير رضاء دقتي على دار الثقافة المدمرة على يد الغزاة الأرمن في شوشا المحررة.

AZERTAG.AZ : سفير ألمانيا يتعرف على دار الثقافة المدمرة على يد الغزاة الأرمن في شوشا المحررة

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