أذربيجان: محافظة ساعتلي مستوطن معظم اللاجئين والمشردين الى أذربيجان

باكو، 24 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة ساعتلي 25 مايو عام 1943م ومساحة المحافظة حاليا 18ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 1ر109 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 92 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 182 كم.

وتتألف المحافظة من 44 منطقة سكنية وهي مدينة ساعتلي وقرى أزاد كند ووارخان وقرايف كند ومير جلال ونسيمي كند وشيرين بكلي وفتح علي كند وخانلار كند وعلي سلطانلي وبوتو بكلي وحاجي قاسملي وكمالي وقراجالار وجوموشجو وسيد أوبا وقره نوري وقازان باتان وقيراقلي وبكليك ومصطفى بكلي ويئني نوروزلو ومحمد أباد وعلي أباد وكنيش كند وناريمان كند ودلّر ونوروزلو وموسالي وساريجالار وجعفر خان وأبيل كند وملا واعظلي وسمادا وجونشلي وبكلر وده ده قورقود وحيدر أباد وأحمد بكلي وقرالار ومزرعلي ونهارلي وسلطان أباد وجولبي.

وضمت أراضيها عام 1963م الى محافظة صابر أباد الى أنّ أسست من جديد محافظة مستقلة عام 1965م. وتقع وسط ووادي كور وأراز.

تضاريس المحافظة سهلية وادنى قدر 28 مترا من سطح البحر.

ومناخ المحافظة حار معتدل شبه استوائي وصحراوي جاف وحرارة الطقس المتوسطة 4ر1 مئوية في يناير والى 2ر26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 300 ملم.

وفي أراضيها نهر أراز وحدودها الشمالي نهر كور وقناتا صابر وأشاغي موغان للريّ وجزء من بحيرة ساري صو.

ساعتلي محافظة زراعية في الغالب وتطورت فيها زراعة القطن والحبوب والخضروات وتربية المواشي وغيرها. وفيها مؤسسات انتاج القطن والعصير ومزارع الدواجن و16 طاحونا وغيرها.

معظم الأهالي الاذربيجانيين المشردين من أرمينيا عام 1949م وأهالي 7 قرى من محافظة جليل أباد محاذية لحدود ايران المهجرون عام 1953م وأتراك المسخيت المشردون من جمهوريات آسيا الوسطى أعوام 1958م و1959م و1989م وقسم من أبناء الجلدة المشردين من أرمينيا عامي 1988م و1989م استوطنوا في أراضي محافظة ساعتلي.

جريدة "دونوش" (العودة، التحوّل) تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ 1954م.

وعلى أراضي ساعتلي عدد كبير من الآثار التاريخية والثقافية ومن أشهرها مقبرة جعفر خان من الفترة العتيقة بقرية ساريجالار ومقابر الجرة كيجي قيران من الألفية الأولى قبل الميلاد قرب قرية أزاد كند ومقبرة أزاد كند من الألفية الثانية قبل الميلاد في قرية أزاد كند ومقابر قرالار الأولى من الألفية الثالثة قبل الميلاد والثانية من الألفية الثانية والثالثة من القرون التاسعة الى السابعة عشرة قبل الميلاد قي قرية قرالار ومقبرة موغان من القرون السادسة الى الواحدة قبل الميلاد بقرية موغان ومقبرة محمد أباد من القرن الثالث قبل الميلاد في قرية محمد أباد ومعسكر أراز السكني من العصر الحجري قرب قرية قيراقلي في ساحل نهر أراز ومستوطن قرالار من العصر البرونزي قرب قرية قرالار ومستوطن عباس بكلي شرق قرية ناريمان كند من القرون الحادية عشرة الى الثالثة عشرة ومستوطن محمد أباد من القرون العاشرة الى السادسة عشرة بقرية محمد أباد ومستوطن ساري صو من القرن التاسعة في قرية ساري صو وغيرها.