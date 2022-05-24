صدور تذكرة رياض العاشقين لمؤلفه المرموق محمد أقا مجتهد زاده
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
باكو، 24 مايو، أذرتاج
أصدر معهد المخطوطات باسم محمد فضولي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية كتاب "رياض العاشقين" لمؤلفه المرموق محمد أقا مجتهد زاده تكريسا لفعاليات "عام شوشا" المعلن في البلد للعام الجاري 2022م.
وجمع مجتهد زاده في رياض العاشقين أحد المآخذ الكتابية القيمة عن بيئة الأدب الأذربيجاني في قره باغ وخاصة شوشا تراجم الشعراء والمقتضب الرائع من مؤلفاتهم ونتاجاتهم.
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