أذربيجان: محافظة صابر أباد

باكو، 25 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة صابر أباد 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 47ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 8ر178 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 122 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 170 كم.

وتتألف المحافظة من 75 منطقة سكنية وهي مدينة صابر أباد العاصمة وقرى أولاجلي وبولدوق ومرسلي وشيخلار وقلعة غَيْن وبالا كند وسُرّة وقرالي وبالوار وأخيسخة وقرالار وغفرلي وأسدلي ومَميشلر وكور كندي وصوقوفوشان وبولاقلي وياستي قوبو وقره تبه وناريمان كند وأحمد أباد ويولجو بكلي وتركادي ونارليق وهاشم خانلي وأتجالر وأزاد كند وبولاد توغاي وخان كيجان وشيغيرغان ونظامي ونسيمي ورستملي وقارداش كند وحاجي ببر وتشول دلّك وجوده جوهور وقره توغاي ومين باشي وقار أغاج وبش دلي وياخا دلّك وموغان كنجالي وجنكن وسلمانلي وشيشكلي ومورانلي وسارخان بكلي وشول بش دلي وزال قراغاج وشيخ صلاحلي وعثمانلي وشهريار وخلفلي وقره جوني وداداش بكلي وعلي لمبكلي وشول أقام حمدلي وقوروزما وقراقاشلي وقزلي ويئني كند وكوفلار وقاسم بكلي وعسكر بكلي وأختاجي ومراد بكلي وجواد وعلي جانلي وحسنلي وزنكنة وبالا هاشم خانلي وأختاجي موغان.

وتقع المحافظة على وادي موغان سهلية مجمع نهري كور وأراز وادنى 28 مترا من سطح البحر و16 م من سطح المحيط وتحد محافظات كوردمير في الشمال وشاماخي في الشمال الشرقي ومدينة شروان في الشرق ومحافظة صاليان في الجنوب الشرقي وبلاسوار في الجنوب وساعتلي في الغرب وإيميشلي في الغرب.

ومناخ المحافظة حار معتدل شبه استوائي وصحراوي جاف وحرارة الطقس المتوسطة 8ر1 مئوية في يناير والى 5ر26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 300 ملم.

نهرها الرئيسي نهر كور وجزء من بحيرة صاريصو في صابر أباد.

ويرجع تاريخ المحافظة الى أواخر القرن التاسع عشر حيث أسست مجمع نهري كور وأراز قرية بتروبالوفكا بتوطينها من جانب قرويين من أوكرانيا وكانت في صابر اباد مصنع القطن عام 1913م وسميت عام 1931م بصابر اباد.

صابر اباد غنية بالآثار التاريخية والثقافية ومعظمها في أراضي قرى صوقوفوشان وسُرّةو وقلعة غين وجواد قره تبه وشهر غاه وقراطاشلي وضريح البابا صمد من القرن الرابع عشر وحمام قديم من عام 1900م ومسجد المدينة 1903م بجانب العثور على مستوطنين عتيقين جراء الاعمال الحفريات الأثرية قرب قريتي جواد وزنكنة الحاليتين وتعودان الى القرون الوسطى.

جريدة "موغانين سسي" (صوت موغان) تسلط الضوء على حياة المحافظة.

كتابة ضريح البابا صمد الواقع في قرية شيخلار تنص على تاريخ بنائه عام 993 هـ / 1585م في شهر ذي القعدة. كما نقرأ على كتابة مسجد قلعة غين بقرية قلعة غين تاريخ انشائه 1247هـ من جانب الحاج زين العابدين.

وبني مسجد شاماخي بمدينة صابر اباد عام 1903م بعد ثلاثة أعوام من بناء كوهنه حمام "الحمام القديم" عام 1900م في المدينة.