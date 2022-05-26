أذربيجان: محافظة صاليان

باكو، 26 مايو، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال السابق عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2149898 .

أسست محافظة صاليان 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 60ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 9ر139 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 87 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 126 كم.

وتتألف المحافظة من 51 منطقة سكنية وهي مدينة صاليان العاصمة وقصبتا قراشالا وقيرخ شيراق وقرى أباد كند وألجالي وأرباتان وأشاغي كور كندي واشاغي نوخودلو وبشتالي وبشير بكلي وبك ديلي وبيرينجي وارلي وبوراني كند وجنكان وجاديرلي وجوخانلي ودائي كند ودوزنليك وعرب قرداش بكلي وكنجلي وكوموشجو وحسنلي وخلج وخضرلي وخوجالي وخورشيد وايكينجي وارلي وكريم بكلي وكولاني وكور قراقاشلي وكورسنكي وقراباغلي وقار ديلي وقيزيل أغاج وقويجو وماريشلي وبامبيق كند وبارجا خلج وبيك وبيراتمان وسارواون وسيدان ووسيدلر وسيد صادقلي وشكرلي وشور صولو وطازة كند ويئني كند ويئني اولو خانلي ويول اوستو ويوخاري نوخودلو.

وتقع المحافظة على وادي شروان الجنوبي الشرقي وتضاريسها سهلية ومعظم أراضيها أدني من سطح البحر قدر 28 مترا.

ومناخ المحافظة حار معتدل شبه استوائي وصحراوي جاف وحرارة الطقس المتوسطة 5ر2 مئوية في يناير والى 2ر26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 250-350 ملم.

وتحتضن صاليان محميتي متنزه شروان الوطني وبندوفان.

صاليان محافظة زراعية أسانا وتطورت فيها الحرث وتربية المواشي.

كانت منطقة صاليان أخذت في استقطاب الأنظار والاهتمام بأهميتها منذ القرن الثالث عشر دون علم بوضعها لأول مرة حيث كانت طرق التجارة بين الشمال والجنوب تمر من خلال صاليان.

وكانت صاليان في القرن الثامن عشر تحتضن مصنع ضرب السكك المعدنية من الذهب والفضة والنحاس.

وجيش أقا محمد الشاه قاجار الـ 12 الف جندي دمر وهدم ونهب صاليان عام 1975م عندما واجهوا مقاومة في صاليان على طريقهم على شاماخي للغزو.

وأصبحت صاليان عاصمة قضاء جواد منذ 1863م وكانت مستوطن 1292 بيت كان 10634 ساكن يقطنها ويشتغلون بالإنتاج لدى 20 مؤسسة للنسيج والخياطة و200 محل تجاري و5 مصارف تجارية وجسر للسفن ومحطة البريد وإدارة جمركية و11 مدرسة تعليمية.

وأول محطة رصد الأحوال الجوية أسست في صاليان في منطقة عموم روسيا الجنوبية وجنوب القوقاز عام 1894م.

تسلط جريدة "غلبة" (الانتصار) الضوء على حياة المحافظة وتصدر أسبوعيا.

وفي صاليان عدد من الآثار التاريخية والثقافية ومنها مسجد الجمعة من 1965م ومسجد عرب ببر خانلي من القرن التاسع عشر ومسجد الحاج تقي من عام 1906م ومسجد شيلي من 1914م ومسجد الحاج صمد من 1907م ومسجد آقا مير شرف من 1910م وغيرها.