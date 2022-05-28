باكو، 28 مايو (أذرتاج) دشنت شركة الطيران البولندية "ل و ت" اليوم رحلة جوية مباشرة بين وارسو واذربيجان. افادت وكالة أذرتاج ان هذا اعلن في مؤتمر صحفي مكرس لحفل افتتاح الرحلة في فندق "فور سيزون هوتيل باكو".

AZERTAG.AZ : تدشين رحلة جوية مباشرة بين وارسو وباكو

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