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    ثقافة


    تدشين رحلة جوية مباشرة بين وارسو وباكو

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٢:٠١]

    باكو، 28 مايو (أذرتاج)

    دشنت شركة الطيران البولندية "ل و ت" اليوم رحلة جوية مباشرة بين وارسو واذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذا اعلن في مؤتمر صحفي مكرس لحفل افتتاح الرحلة في فندق "فور سيزون هوتيل باكو".

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