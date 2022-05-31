أذربيجان: محافظة شابران

باكو، 31 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة شابران 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 09ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 9ر59 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 55 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 122 كم.

وتتألف المحافظة من 69 منطقة سكنية وهي مدينة شابران العاصمة وقرى اقاليق وأق باش وأيجونلو وبيليجي قورقان وبوربور وشاراق وشاي قراقاشلي وجيرانلي وشينارلار وشوفورار وشول قوشجي وشوخورازمي وداغ بيليجي وطاشلي ياتاق ودهنه ودوز بيليجي وامير خانلي وعربلر وكندوف وكوله وجونشلي وحاجي اسكندرلي وحاجي قراقاشلي وهيشكه دره وخلفلر وخليلي وخيرده اويماق وايزمارا وكيلوار وكيونشال وقره شايلي وقاز بابالي وقلعة كاه وغريبليك وقيزيل قازما وقورقان وليْتي ولَجَدي وليمان وميْتابلي ومليكلر وملّا كمالي وموملو ونوهورلار وبادار وبئره بديل وبئرمسن ورحيملي وساروان وسنجان بوياد وصحبتلي وسوماغاواو وسوماغاوا قازما وسُرّة وشاه نظرلي وتختالار وتكيه ودَوَجي وأودولو وأوقاه وأوزون بوياد وأؤزؤملؤ ووَلَسلي ويئلاكسن وزاغلي وزيْوة وزهراب كند وزُهرامي.

بعد أنّ تأسست المحافظة عام 1930م باسم دَوَجي (مربي إبل) الغيت عام 1963م وضمت الى محافظة أبشرون الى أنّ اعيد تأسيسها عام 1965م حتى أسست عام 1992م محافظة سيازن على أراضي دَوَجي السابقة مع منح جزء من أراضي دوجي الى محافظة شابران الجديدة.

وتضاريس المحافظة جبلية في الغالب وتحد بحر الخزر في الغرب ومحافظات قوبا وخاتشماز وسيازن وشاماخي وخيزي في الجهات الثلاث الأخرى وفيها مساحة غابية 27000 هيكتار في المناطق الجبلية والتي تطل على بحر الخزر.

ومن أنهارها الكبيرة شابران ودوجي وولولة شاي وجيل جيل شاي وغيرها وجميعها تابعة لحوض بحر الخزر. وفي جنوب غربي المحافظة جبل دوبرار بذروته البالغة 2220 م.

ومناخ المحافظة حار معتدل جاف شبه استوائي وحجم الأمطار السنوية 300-600 ملم.

08ر44 في المائة من أراضي شابران صالحة للزراعة ومنها 1ر16 في المائة منها مساحات الحرث.

واقتصاد المحافظة مبني على زراعة الحبوب والخضروات وتربية المواشي.

وفي المحافظة عدد من المؤسسات الإنتاجية بجانب 9 دور للثقافة و17 ناديا و54 مكتبة ودار السينما ومتحف الدراسات الإقليمية والأثرية وخاصة الأثر التاريخي تشيراق قلعة التاريخي المهيب البالغ 1600 عام رمز شابران.

وجريدة "يوكساليش" (الرقي) تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ عام 1932م.

ومن آثارها التاريخية والثقافية المرموقة اثر شيراق قلعة من القرن الخامس وقصر جوليستاني إرم من القرن الثامن عشر بقرية كندوب ومستوطن ألماز تبه من القرون الوسطى الأولى غرب قرية كندوب ومستوطن شقالي تبه من العصر البرونزي بقرية أيجونلو وعدد من المساجد المحلية من القرن التاسع عشر بقرى أيجونلو وباش أمير خانلي وزيوه ولجدي وجيلوار ومستوطنات روس تبه وجوليستان تبه وكومور تبه وداغ بيليجي من القرون الوسطى وغيرها.