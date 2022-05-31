وزير الطاقة يستقبل مستشارة وزير الخارجية الأمريكي في دبلوماسية الطاقة

باكو، 31 مايو (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مع مستشارة وزير الخارجية الامريكية في شئون دبلوماسية الطاقة لاورا لوخمان.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد تبادل الآراء حول نشاط ممر الغاز الجنوبي ونقل الغاز الطبيعي الى تركيا وبلدان أوروبا وكذلك المسائل المتعلقة بتوسعة الممر.

كما قدمت في اللقاء معلومات عن مشاريع موجودة ومخططة في انتاج الطاقة الكهربائية والهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة وكذلك تصديرها.

اشير الى أهمية تحقيق أولويات أذربيجان في مجال الطاقة الخضراء في تنويع نقل الطاقة الى أوروبا. كما اشير الى ضرورة التعاون في مجال استغلال إمكانيات طاقة الرياح الكبيرة لبحر الخزر وكذلك في مجال تحقيق الأهداف لزيادة حجم حمولة ممر الغاز الجنوبي.